Για μικρότερη αξιοπιστία των self test έκανε λόγο η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, λέγοντας μάλιστα πως η ίδια θα κάνει rapid test και όχι self.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη δήλωσε πως τα self test δεν καλύπτουν 100% και σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις για τη διάθεση δύο δωρεάν self test του Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε πως: «Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μετά από δύο χρόνια» τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις για τη διάθεση δύο δωρεάν self test από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε πριν το γιορτινό τραπέζι θα κάνει rapid test, καθώς τα self test έχει μικρότερη αξιοπιστία.

Σημείωσε πως «είναι μεγάλη βοήθεια για να δούμε αν υπάρχουν ασυμπτωματικοί που μεταδίδουν, να γίνει γρήγορα η ιχνηλάτηση» και πρόσθεσε: «Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε τεστ, όταν αυτές τις ημέρες συναντηθούν για φαγητό δύο οικογένειες, εμβολιασμένοι, βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι υπόλοιποι ότι εδώ που φτάσαμε, μετά τις γιορτές θα υπάρχει έξαρση της Όμικρον και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να μας πει άλλος ότι πρέπει να κάνουμε τεστ για να συναντήσουμε συγγενείς μας, μόνοι μας πρέπει να πάμε να το κάνουμε. Μπορεί να είναι απλά τα συμπτώματα της Όμικρον, αλλά είναι πολύ μεταδοτική. Είναι πυροτέχνημα που σκορπάει, δεν μπορείς να καταλάβεις από πού και πώς έρχεται. Στην χώρα μας ακόμα δεν έχει έρθει, εμείς με τη Δέλτα παλεύουμε. Η Αττική χτες είχε πάρα πολλά κρούσματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχει μετακινηθεί και πολύς κόσμος, με την λογική “Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό”, ο καθένας πρέπει να συνειδητοποιήσει τις προσωπικές του ευθύνες».

Συνέχισε λέγοντας πως η μάσκα «σώζει ζωές, καλύπτει πάνω από 70%, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα. Είναι απαραίτητη». Τόνισε πως πρέπει να «την κάνει υποχρεωτική ο καθένας για τον εαυτό του, μην περιμένει να βγαίνουμε εμείς στις τηλεοράσεις».

«Βαρέθηκε ο κόσμος, η λέξη “μέτρα” όποιος την ακούει πλέον “ηλεκτρίζεται”, το βλέπουμε στο νοσοκομείο και με τους ασθενείς και με τους συγγενείς. Δεν χρειάζεται να τη λέμε, όπως και τη λέξη “υποχρεωτικότητα”. Ο καθένας πλέον ξέρει, μετά από δύο χρόνια, τι πρέπει να κάνει και πώς να συμπεριφερθεί» τόνισε.

«Η τρίτη δόση είναι αυτή που βοηθάει, ειδικά τα mRNA εμβόλια είναι αυτά που με τα πρώτα στοιχεία από το εξωτερικό, καλύπτουν την Όμικρον. Σε τι ποσοστό, θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία τις επόμενες ημέρες» σημείωσε.