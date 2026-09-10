Ελλάδα

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, δεν ξέρω αν γνωρίστηκε πρόσφατα με τη γιατρό», λέει ο δικηγόρος του

«Θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένειά του», ανέφερε ο στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις επόμενες κινήσεις της οικογένειάς του, μίλησε σήμερα το πρωί (10.09.2026) ο δικηγόρος του και στενός του φίλος, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», έλεγε ξανά και ξανά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αφήνοντας αιχμές για το τι μπορεί να συνέβη στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ελληνικό FBI και Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησαν αυτοψία σήμερα.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως θα συνομιλήσει σήμερα με την οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή ώστε να ενημερωθεί για τις νομικές κινήσεις της.

«Εγώ εξ όσων γνωρίζω και με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από μία εβδομάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Κανένα μα κανένα», ανέφερε αρχικά.

«Τα δικονομικά δικαιώματα τώρα μπορεί να τα ασκήσει την οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί της. Δεν ξέρω αν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπο μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου. Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορθώσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθεί και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις ίδιες που είχε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης», συμπλήρωσε.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης συμπλήρωσε ακόμα πως δεν γνωρίζει αν ο τραγουδιστής είχε σχέση χρόνων ή γνωρίστηκε πρόσφατα με τη γιατρό που ανέλαβε την θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

«Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες θα πρέπει να διευκρινιστούν», κατέληξε.

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