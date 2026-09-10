Γιώργος Μαζωνάκης: Σε τρία επίπεδα οι έρευνες για τον θάνατό του – Στο μικροσκόπιο η άδεια του ιατρείου

Σε τρία επίπεδα ερευνά η Αστυνομία την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πρώτο, έχει να κάνει με τις συνθήκες και την καταλληλότητα του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αλλά και την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Ωστόσο, αν και οι αστυνομικοί ζήτησαν το βράδυ της Τετάρτης (09.09.2026) να κάνουν αυτοψία στον ιατρικό χώρο και στο σπίτι και του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, δεν πήραν το πράσινο φως από την Εισαγγελία και έτσι το ιατρείο και η οικία φυλάσσονται μέχρι να μπουν οι αρχές μέσα, καθώς το αυτόφωρο ισχύει μέχρι και σήμερα.

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Από την Εισαγγελία, λένε οι πληροφορίες ζητήθηκε απο τους αστυνομικούς να βρουν ειδικό αιματολόγο και εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για να καταθέσουν επίσημα τι σημαίνουν και πως ακριβώς γίνονται οι συγκεκριμένες πράξεις της πλασμαφαίρεσης και αν το ιατρείο στο Κολωνάκι είχε άδεια για αυτές τις θεραπείες αλλά και τη δυνατότητα να τις πραγματοποιεί.

Παράλληλα, ζήτησαν από τους δύο ιατρούς, τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του να τους προσκομίσουν τα πτυχία τους προκειμένου να δουν τις ειδικότητες. Και αυτό γιατί όπως λένε οι πληροφορίες, η σύζυγος του ιατρού και εκείνη που φέρεται να πραγματοποίησε την πράξη στον τραγουδιστή είναι δηλωμένη στον ΙΣΑ ως Γενικός Ιατρός παρόλο που παρουσιάζεται ως «Ολιστική Ιατρός και Γυναικολόγος» που έχει αποφοιτήσει από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση τη μαιευτική- γυναικολογία.

Το δεύτερο επίπεδο έρευνας, έχει να κάνει με τις καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων.

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Χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έδωσαν πολύωρες καταθέσεις η γιατρός και ο σύζυγος και στενός συνεργάτης της, στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Εκεί, ο μεν σύζυγος γιατρός δήλωσε πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του και ότι εκλήθη μόνο για να βοηθήσει δίνοντας τις πρώτες βοήθειες.

Από την άλλη, η ιατρός περιέγραψε το ιατρικό ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και επιβεβαίωσε ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία και έπαθε ανακοπή ζήτησε βοήθεια και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Το τρίτο κομμάτι των ερευνών αφορά σε εξέταση προσώπων που ήταν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα όπως προβλήματα υγείας αλλά και να μάθουν τι έκανε πριν πάει χθες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Με ποιους συναντήθηκε και σε τι κατάσταση βρισκόταν.

Άλλωστε, πηγές κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφεραν στο newsit.gr πως ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα δεν ένιωθε καλά. Σαν να είχε προαίσθημα πως κάτι κακό θα του συμβεί.

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Η υπόθεση ξεκινά περίπου 24 ώρες πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Την Τρίτη (8/9/26), ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου συζήτησε με γιατρό και συμφώνησε να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπεία, με στόχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την αναζωογόνηση και ενίσχυση του οργανισμού του ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα.

Το απόγευμα της Τετάρτης επέστρεψε στην ιδιωτική δομή και ξεκίνησε η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Κατά την προσπάθεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα το ΕΚΑΒ. Η κλήση έγινε στις 16:21 και περίπου επτά λεπτά αργότερα έφτασε διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο και ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και ανάταξης για περίπου 55 λεπτά. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και στις 17:40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του.

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη.

Ο πρώτος άνθρωπος που κλήθηκε να καταθέσει είναι ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν υπέστη την ανακοπή. Οι αστυνομικοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλους όσοι είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες, πριν φτάσει στο ιατρείο, κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και στη συνέχεια, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι δύο γιατροί, αφέθηκαν ελεύθεροι και έφυγαν μετά τις καταθέσεις τους, χωρίς να προχωρήσουν σε κάποια δήλωση.