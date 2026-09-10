Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάλευκη ανθοδέσμη στην πόρτα του σπιτιού του και το «καλό ταξίδι» από τη γειτόνισσα του

Τα ερωτήματα για τον θάνατό του είναι πολλά - Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν, ο καθένας με τα δικά του μοναδικά λόγια
Η ανθοδέσμη που τοποθετήθηκε έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη
Η ανθοδέσμη που τοποθετήθηκε έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη
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Αμέσως μετά τη θλιβερή είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σοκαρισμένοι φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον θρυλικό τραγουδιστή που άφησε το στίγμα του σε πολλές γενιές.

Η είσοδος του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «σκοτεινή», αν και πλέον έχει τοποθετηθεί ένα «ίχνος φωτός». Η γειτόνισσά του, όπως λέει το γράμμα, άφησε στα φυτά δίπλα από την είσοδο μία κατάλευκη ανθοδέσμη για να τιμήσει τον άνθρωπο που έβλεπε καθημερινά στη γειτονιά της και έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Καλό ταξίδι Γιώργο, η γειτόνισσα», γράφει στο χαρτάκι που έχει τοποθετηθεί πάνω στην ανθοδέσμη, μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή χθες (9/9/2026) σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας την τελευταία του αναπνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου και μεταφέρθηκε από ιατρείο στο Κολωνάκι που είχε μεταβεί για να κάνει επέμβαση πλασμαφαίρεσης.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή και οι αρχές διεξάγουν έρευνες, ειδικά στο ιατρείο όπου γινόταν η επέμβαση. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Είχε το ιατρείο την απαραίτητη άδεια για να κάνει την επέμβαση αυτή; Τι πήγε στραβά; Φταίει κάτι άλλο; Απαντήσεις σε όλα αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

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