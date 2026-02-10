Ελλάδα

Με 138 SUV οχήματα ενισχύεται το Λιμενικό – «Πολύ σημαντική η ανανέωση χερσαίων και πλωτών μέσων» δήλωσε ο Κικίλιας

Η εκδήλωση επρόκειτο να γίνει την περασμένη εβδομάδα, όμως είχε ματαιωθεί λόγω της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου
Με 138 SUV οχήματα ενισχύεται το Λιμενικό Σώμα
Νέα οχήματα τύπου SUV παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σε ειδική εκδήλωση στην οποία παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Η τελετή έγινε στον προαύλιο χώρο του υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά, όπου είχαν παραταχθεί τα 138 νέα οχήματα.

«Η ανανέωση των χερσαίων και πλωτών μέσων σε όλη την επικράτεια είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για εμάς», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τα νέα οχήματα που αποκτά το Λιμενικό Σώμα, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι διαγωνισμοί.

Σημειώνεται ότι η τελετή για την παραλαβή των οχημάτων επρόκειτο να γίνει την περασμένη εβδομάδα, όμως είχε ματαιωθεί λόγω της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

