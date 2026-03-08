Ελλάδα

Με drone προσπάθησαν να περάσουν κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων

Είχαν καμουφλάρει με φύλλα, το πακέτο με τα κινητά, που ήταν πάνω στο drone
DRONE
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Άφησαν τις… παραδοσιακές μεθόδους και επιστράτευσαν την τεχνολογία, για να περάσουν κινητά τηλέφωνα μέσα στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, το drone που ήταν φορτωμένο με κινητά τηλέφωνα, εντοπίστηκε ξημερώματα σε κοντινή απόσταση από τις φυλακές Τρικάλων. 

Μετέφερε μικρό δέμα καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη, να μη γινόταν αντιληπτό.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ), με αποτέλεσμα την κατάρριψη του drone.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι περιπολίες του ΤΕΦΚΚ και οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του χειριστή. Η προανάκριση γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι, υπό την καθοδήγηση του διοικητή του ΤΕΦΚΚ Παναγιώτη Ζαΐμη, έχουν γίνει τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας από το προσωπικό των φυλακών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
106
93
66
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κωδικός «Σκορπιός της Ερήμου»: Σχέδιο της ΕΥΠ με «ερωτευμένα ζευγάρια» να «χτενίζουν» τις περιοχές γύρω από βάσεις των ΗΠΑ
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χάρη σε «αόρατους» μυστικούς πράκτορες, τους τελευταίους 8 μήνες συνελήφθησαν από τις αρχές τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο στον κόσμο, στα νερά του κόλπου της Σούδας
Newsit logo
Newsit logo