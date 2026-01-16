Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Σουφλί για ναρκωτικά: Πάνω από 15 οι συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Σουφλί, από το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) με τις αρχές να προχωρούν σε αρκετές συλλήψεις για ναρκωτικά.

Μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Αστυνομικοί «χτενίζουν» όλο το Σουφλί, κάνοντας εφόδους με σκυλιά που είναι εκπαιδευμένα στο να βρίσκουν ναρκωτικά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, εργαλεία επεξεργασίας τους αλλά και χρήματα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και οι Στρατιωτικοί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.

Πληροφορίες από Evros-news.gr