Ελλάδα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Σουφλί για ναρκωτικά: Πάνω από 15 οι συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, εργαλεία επεξεργασίας τους αλλά και χρήματα
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Σουφλί, από το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) με τις αρχές να προχωρούν σε αρκετές συλλήψεις για ναρκωτικά.

Μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Αστυνομικοί «χτενίζουν» όλο το Σουφλί, κάνοντας εφόδους με σκυλιά που είναι εκπαιδευμένα στο να βρίσκουν ναρκωτικά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, εργαλεία επεξεργασίας τους αλλά και χρήματα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και οι Στρατιωτικοί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.

Πληροφορίες από Evros-news.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
118
87
86
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει η ακτίνα των ερευνών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα - Τα νέα δεδομένα και τα χαμένη ίχνη των τελευταίων ημερών
Τις τελευταίες ώρες οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε άλλα σημεία της Αττικής ενώ έλεγχοι γίνονται και θα γίνουν σε αεροδρόμια, λιμάνια και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα οποία μπορεί να ταξίδεψε τα τελευταία 24ωρα η 16χρονη
Η 16χρονη Λόρα
Newsit logo
Newsit logo