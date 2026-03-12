Ελλάδα

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Παιανία και Σπάτα – Έγιναν 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ξηλώθηκαν 230 μέτρα καλωδίων
Επιχείρηση της ΟΠΚΕ
Επιχείρηση της ΟΠΚΕ

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε μεγάλες επιχειρήσεις τα πρωινά της της Τετάρτης 04.03.2026 και της Τετάρτης, 11.03.2026, σε οικισμούς της Παιανίας και των Σπάτων αντίστοιχα, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 16 άτομα για ρευματοκλοπή και ξηλώθηκαν 230 μέτρα καλωδίων.

Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, όπως οι ρευματοκλοπές, που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, με γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εύρυθμη κοινωνική συμβίωση.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 230 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

 

Οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και σε αυτές συμμετείχαν -κατά περίπτωση- αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος, του Αστυνομικού Τμήματος Παιανίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικός σκύλος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
224
96
89
86
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε, επιστρέφω απογοητευμένη από το Στρασβούργο»
Στο Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η ασφάλεια των τρένων στην Ευρώπη, μετά τις τραγωδίες στα Τέμπη και στην Ισπανία, βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού
ΟΣΕ: Κλείνει επ’ αόριστον η γραμμή του Οδοντωτού λόγω φυσικών φαινομένων και κατολισθήσεων
Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές, ενώ έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου
Οδοντωτός
Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στην Ημαθία - Από θαύμα γλίτωσε μια πεζή που παρασύρθηκε
Αυτοκίνητο κινούνταν πάνω σε διαχωριστική γραμμή, άνοιξε δεξί φλας για να στρίψει και να παρκάρει, χωρίς όμως να ελέγξει πίσω του όπου ερχόταν ένα μηχανάκι το οποίο συγκρούστηκε με το όχημα και παρέσυρε τη γυναίκα
Ημαθία
21
Newsit logo
Newsit logo