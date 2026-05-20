Εξαφάνιση 40χρονου στα Πατήσια, η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στα Πατήσια μετά την εξαφάνιση του Τζωρτζ Πατσούρα, 40 ετών, όπως γνωστοποίησε το Χαμόγελο του Παιδιού με ανακοίνωσή του το βράδυ της Τετάρτης (20.05.2026).

Για την εξαφάνιση του ενήλικα, το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει ότι ο 40χρονος Τζωρτζ Πατσούρας αγνοείται από τις 19 Μαΐου από τα Πατήσια Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη, 20/5/2026 για την εξαφάνισή του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Ο Πατσούρας Τζωρτζ έχει ύψος 1.75 μ., ζυγίζει 105 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, άσπρο T-shirt και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.