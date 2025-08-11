Συμβαίνει τώρα:
Μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη, κοντά στο Νέο Βουτζά – Ήχησε 112

Συνεχείς ρίψεις εναέριων μέσων πριν πέσει το σκοτάδι
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Καλλιτεχνούπολη το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη και άμεσα κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

Στις 18.30 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς, κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν σχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. 

