Μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη, κοντά στο Νέο Βουτζά – Ήχησε 112

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Καλλιτεχνούπολη το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη και άμεσα κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στις 18.30 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς, κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν σχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.