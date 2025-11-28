Μενίδι: 14χρονη απέβαλε από το ξύλο – Κατήγγειλε ότι την χτύπησε η μητέρα της

Σοκάρει το περιστατικό που σημειώθηκε στο Μενίδι όταν στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκε μια 14χρονη έχοντας ένα έμβρυο μέσα σε μια σακούλα.

Η 14χρονη που ήταν έγκυος κατήγγειλε ότι τη χτύπησε άγρια η μητέρα της και απέβαλε. Στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το γεγονός στις αρχές. Η ανήλικη μάλιστα ήταν σε κακή κατάσταση και είχε μέσα σε μια σακούλα το έμβρυο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27.11.2025) στο Μενίδι όταν μια μητέρα Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία χτύπησε την ανήλικη κόρη της που ήταν έγκυος 1,5 μηνών με συνέπεια εκείνη να αποβάλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της την άρπαξε από τα μαλλιά και της επιτέθηκε χτυπώντας την με δύναμη στην κοιλιά. Παρότι της φώναζε πως είναι έγκυος, η μητέρα της συνέχισε να την χτυπά. Όταν σταμάτησε, η 14χρονη που αιμορραγούσε, πήγε στην τουαλέτα και απέβαλε.

Η ανήλικη που είναι γεννημένη το 2011 έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων μετά από εντολή εισαγγελέα.

Η 53χρονη μητέρα έχει συλληφθεί για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

«Δεν το έκανε η γυναίκα μου», λέει ο πατέρας της ανήλικης

Μιλώντας στο newsit.gr o πατέρας της 14χρονης δίνει τη δική του εκδοχή στην ανατριχιαστική υπόθεση και υποστηρίζει ότι πίσω από το ξυλοδαρμό και την αποβολή του κοριτσιού βρίσκεται η οικογένεια του αγοριού της.

«Είχαμε να δούμε την κόρη μου τρεις μήνες. Η οικογένεια του αγοριού της, την είχε κλέψει απο την Εύβοια που μένουμε. Έμενε μαζί με το αγόρι της στον Ασπρόπυργο και μέχρι να το μάθουμε είχαμε δηλώσει κι εξαφάνιση ανηλίκου», λέει ο πατέρας της 14χρονη και συνεχίζοντας προσθέτει: « Πριν πέντε ημέρες είχαμε έρθει στην Αθήνα για ένα δικαστήριο που είχαμε κι η γυναίκα μου έμεινε με την κόρη μας. Δεν το έκανε η γυναίκα μου. Θα ψάξω να δω ποιοι το έκαναν και ποιοι χτύπησαν το παιδί μου. Θα πάρουμε την κόρη μας πίσω, δεν την αφήνουμε εκεί. Άδικα τρέχουν την γυναίκα μου στην αστυνομία. Αυτοί το έκαναν και έπιασαν και την γυναίκα μου από τα μαλλιά».