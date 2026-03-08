Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μενίδι: Άνδρας πέθανε μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 735

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος του επιβάτη πιθανότατα επήλθε από χρήση ναρκωτικών
Αστικό λεωφορείο
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Κώστας Τζούμας

Τραγωδία μέσα σε αστικό λεωφορείο στο Μενίδι. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 65 – 70 ετών βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 735 στο Μενίδι χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως λένε οι ίδιες πηγές, ο θάνατος του επιβάτη πιθανότατα επήλθε από χρήση ναρκωτικών.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Το τραγικό περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 μ.μ. του Σαββάτου (07.03.2026) στην οδό Μεσονυχτίου στην περιοχή του Μενιδίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
101
93
65
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo