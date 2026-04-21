Μενίδι: Ξεκίνησε η δίκη για τον 11χρονο Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα σε σχολείο – «Τον γύρισα και είδα τα αίματα»

Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας αναβίωσε ο εφιάλτης για την οικογένεια του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι, ενώ έπαιζε στο προαύλιο του σχολείου του. Εννέα ολόκληρα χρόνια μετά το θανάσιμο τραυματισμό του μαθητή της πέμπτης δημοτικού, σηκώθηκε επιτέλους η αυλαία για τη δικαστική διερεύνηση της σοκαριστικής υπόθεσης, που ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές που έχουν μετατραπεί σε άντρο παραβατικότητας και άβατο για τον περισσότερο κόσμο.

Μετά από χρόνια που η υπόθεση «λίμναζε», αποδόθηκαν κατηγορίες σε δύο άνδρες Ρομά, που κατά το κατηγορητήριο γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα την ώρα που ο μικρός μαθητής βρισκόταν στο προαύλιο σχολείου στο Μενίδι. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Εμφανώς συγκινημένη η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού και δασκάλα στο συγκεκριμένο σχολείο εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ: «Ο δράστης πυροβολούσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οποίος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος».

Η Πρόεδρος της έδρας σε μια ανθρώπινη στιγμή εξέφρασε τα συλλυπητήρια της έδρας στους γονείς του νεκρού Μαριου, λέγοντας της χαρακτηριστικά: «Δε θα μπορούσα να φανταστώ να ήμουν στη θέση σας».

Η τραγική μητέρα αφηγήθηκε τα γεγονότα που προηγήθηκαν του τραγικού γεγονότος. Στο σχολείο υπήρχε σχολική γιορτή και ο μικρός Μάριος συμμετείχε στο σχολικό θεατρικό: «Ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μου λέει πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω τη πλάτη μου να του πω να μην στεναχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος, έπεσε. Ήταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί,τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε. Δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά», κατέθεσε η γυναίκα σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στο ακροατήριο.

Πρόεδρος: Είναι κάτι που γίνεται συχνά στη γειτονιά;

Μητέρα Μάριου: Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί παντα και συνεχίζουν να είναι όλη την ημέρα, μπορεί να ξεκινήσει τη μια μέρα και να τελειώσει μετά από ένα 24ωρο. Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε.

Πρόεδρος: Μάθατε εκ των υστέρων λοιπόν τι;

Μητέρα Μάριου: Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν.

Το δριμύ κατηγορώ του πατέρα

Πολύ συγκινημένος και ο πατέρας του αδικοχαμένου 11χρονου αγοριού. Μίλησε για ανθρώπους όπως είπε, «δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνούν αυτοί καλά» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο πρώτος κατηγορούμενος είναι και αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε το παιδί του.

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος, αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψη μου», είπε ο τραγικός πατέρας.

Νωρίτερα, είχε περιγράψει τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής.

«Τα παιδάκια ήταν όλα στη σειρά. Ο Μάριος στεκόταν όρθιος. Κάποια στιγμή άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει ένα γιατρό. Πήγα τροχάδην κοντά του, έλεγαν πως θα ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, αλλά η σύζυγος μου, μου έλεγε ότι το παιδί είναι σοβαρά, πως το παιδί κάτι το έχει χτυπήσει από πάνω, έχει αίματα. Πήγα κοντά έψαξα δεν είχε κάτι», ανέφερε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;

Πατέρας Μάριου: Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, Θανάση το παιδί έφυγε…

Ο κ. Σουλούκος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ακόμα και σήμερα στην περιοχή Ρομα πυροβολούν στον αέρα.

«Συνέχεια, κάθε βράδυ παίρναμε στην Αστυνομία. Σφαίρες, σφαίρες παντού, στις ταράτσες… Είχαμε και περιστατικό με ένα κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο, χτύπησε στο μάγουλο. Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν συμμαθητές του άτυχου Μάριου και δασκάλες του σχολείου φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του.