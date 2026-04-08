Μενίδι: Νεκρή γυναίκα μετά από παράσυρση νταλίκας που έκανε όπισθεν

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στο Μενίδι με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.20 στο Μενίδι και συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Τριάδος 75 όταν μια 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα και μετά από λίγη ώρα άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το φορτηγό προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να παρκάρει. Η γυναίκα περνούσε πίσω από το φορτηγό, ο οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την χτυπήσει και να την τραυματίσει βαριά.

Άμεσα κλήθηκε το ασθενοφόρο, παρέλαβε την γυναίκα που είχε τις αισθήσεις της αλλά στο νοσοκομείο κατέληξε.