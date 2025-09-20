Μενίδι: Οριοθετήθηκε η φωτιά – Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις

Μετά από πολλές ώρες μάχης με τις φλόγες η φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι οριοθετήθηκε με τις καταστροφές να είναι τεράστιες.

Η φωτιά στο Μενίδι ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025) με συνέπεια να επεκταθεί άμεσα σε δύο επιχειρήσεις και μία αποθήκη.

Η πυρκαγιά πλέον είναι οριοθετημένη με τους πυροσβέστες να την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου.

Στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύριο κτίριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς, όπως και το κτίριο απέναντι, όπου στεγαζόταν βιοτεχνία υποδημάτων.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Όχι όμως κάτι που εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα έχουν καεί και αυτοκίνητα τα οποία ήταν στο σημείο.

Το απόγευμα της Παρασκευής εστάλη 112 στους κατοίκους για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, επεκτάθηκε σε παρακείμενο εργοστάσιο με παλέτες και πέρασε και στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει εργοστάσιο με υποδήματα.