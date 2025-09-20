Ελλάδα

Μενίδι: Οριοθετήθηκε η φωτιά – Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις

Η πυρκαγιά πλέον είναι οριοθετημένη με τους πυροσβέστες να την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου
Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά από πολλές ώρες μάχης με τις φλόγες η φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι οριοθετήθηκε με τις καταστροφές να είναι τεράστιες.

Η φωτιά στο Μενίδι ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025) με συνέπεια να επεκταθεί άμεσα σε δύο επιχειρήσεις και μία αποθήκη.

Η πυρκαγιά πλέον είναι οριοθετημένη με τους πυροσβέστες να την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου.

Στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύριο κτίριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς, όπως και το κτίριο απέναντι, όπου στεγαζόταν βιοτεχνία υποδημάτων.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Όχι όμως κάτι που εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα έχουν καεί και αυτοκίνητα τα οποία ήταν στο σημείο.

Το απόγευμα της Παρασκευής εστάλη 112 στους κατοίκους για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, επεκτάθηκε σε παρακείμενο εργοστάσιο με παλέτες και πέρασε και στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει εργοστάσιο με υποδήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρία Καρυστιανού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμμετοχή σε νέο κόμμα: «Ανήκω στο 25% που θέλει κάτι άφθαρτο»
Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω... «Εγώ έχω υποσχεθεί ότι ο αγώνας μου θα πάει μέχρι τέλους. Αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου»
Η Μαρία Καρυστιανού
Newsit logo
Newsit logo