Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από το φορτηγό να περνάει πάνω από την 82χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι, όπου μια 82χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή του τροχαίου στο Μενίδι αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά την πτώση της ηλικιωμένης γυναίκας στον δρόμο. Αν κι αρχικά οι αναφορές ενημέρωσαν ότι όλα σημειώθηκαν μετά από όπισθεν που έκανε το φορτηγό, το βίντεο αποδεικνύει ότι αλλιώς συνέβησαν τα πράγματα.

Όπως θα δείτε κι εσείς στα πρώτα δευτερόλεπτα του οπτικού υλικού, το φορτηγό που κινείται στην οδό Αγία Τριάδος στο Μενίδι, ξαφνικά αναπήδα στο έδαφος το πίσω μέρος του. Αυτή είναι η στιγμή που έχει χτυπηθεί η ηλικιωμένη γυναίκα και ο πίσω δεξιός τροχός του μεγάλου οχήματος περνάει πάνω από το σώμα της 82χρονης.

Ο οδηγός του φορτηγού στην κατάθεση που έδωσε στις αστυνομικές αρχές ανέφερε ότι το περιστατικό έγινε κατά τη στιγμή που προσπαθούσε να κάνει οπισθογωνία. Ωστόσο τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι το περιστατικό συνέβη ενώ το φορτηγό κινούνταν κανονικά στο δρόμο και λίγα μέτρα πριν ο οδηγός του το ακινητοποιήσει για να προχωρήσει αμέσως μετά στη στάθμευση του.

Όπως θα δείτε κι εσείς στις εικόνες που ακολουθούν μετά το περιστατικό η ηλικιωμένη γυναίκα παραμένει στο οδόστρωμα ενώ από δίπλα της περνούν αυτοκίνητα με το οδηγό του φορτηγού να φαίνεται στο βίντεο και να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία η οποία θα συλλέξει όλα τα στοιχεία από το σημείο θα λάβει καταθέσεις από εμπλεκόμενους και αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.