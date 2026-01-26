Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους παραβάτες – 100 εύρω θα πληρώνουν όσοι δεν έχουν εισιτήριο

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα πρόστιμα για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τους παραβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με σκληρά πρόστιμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση του προστίμου για μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αντίστοιχα, για τη χρήση μειωμένου εισιτηρίου χωρίς δικαίωμα, το πρόστιμο εξετάζεται να αυξηθεί από τα 30 στα 50 ευρώ.

Η μεταβολή αυτή απομακρύνεται από το ισχύον σύστημα, όπου το πρόστιμο αντιστοιχεί σε 60 φορές την αξία του εισιτηρίου, και υιοθετεί σταθερά ποσά με σαφώς αυξημένο οικονομικό βάρος για τους παραβάτες.

Παρά την αυστηροποίηση, διατηρείται το κίνητρο της ταχείας συμμόρφωσης. Όσοι εξοφλούν το πρόστιμο επί τόπου ή εντός δέκα ημερών από τη βεβαίωσή του θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται έκπτωση 50%.

Έτσι, το ανώτατο πρόστιμο των 100 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 50 ευρώ, εφόσον καταβληθεί άμεσα, επιλογή που εκτιμάται ότι περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη γρήγορη είσπραξη.

Σύνδεση προστίμου με αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για σύνδεση του προστίμου με την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών. Το σενάριο προβλέπει πρόσθετη μείωση της χρηματικής κύρωσης για όσους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, επιλέξουν να αποκτήσουν μηνιαία ή μακροχρόνια κάρτα μετακίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί να μετατρέψει την παράβαση σε ευκαιρία ένταξης των επιβατών στο σύστημα τακτικής χρήσης των ΜΜΜ, ενισχύοντας τα σταθερά έσοδα των οργανισμών.

Στόχοι της κυβέρνησης

Η αυστηροποίηση των προστίμων εντάσσεται στη νέα στρατηγική για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών. Η εισιτηριοδιαφυγή εξακολουθεί να αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, στερώντας σημαντικούς πόρους από τους συγκοινωνιακούς φορείς και επηρεάζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, η αύξηση των προστίμων, σε συνδυασμό με τα κίνητρα συμμόρφωσης, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να παροτρύνει τους επιβάτες να αγοράζουν εισιτήρια.