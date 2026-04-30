Μεσαρά: Πέθανε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο – Στο νοσοκομείο παραμένει ο πατέρας της

Η 12χρονη που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στο νοσοκομείο του Ηρακλείου δεν τα κατάφερε. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.04.2026) το άτυχο κορίτσι κατέληξε μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφαλίου, στη Μεσαρά, όπου και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το παιδί μετά το τροχαίο στη Μεσαρά, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και τις τελευταίες ώρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις πληροφορίες να λένε πως γύρω στις 3 τα ξημερώματα απεβίωσε, σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκης που μίλησε στο neakriti.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό των οχημάτων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η κατάσταση της 12χρονης παραμένει το βασικό σημείο ανησυχίας των γιατρών.