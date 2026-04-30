Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 22χρονη για το parking

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 59χρονου που κατηγορείται για την επίθεση κατά της 22χρονης κοπέλας στο Παγκράτι για μία θέση parking, εκδόθηκε σήμερα (30.04.2026) από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός που χειρίζεται την υπόθεση της σοκαριστικής επίθεσης στο Παγκράτι, άσκησε δίωξη σε βάρος του άνδρα για βαριά σκοπούμενη βλάβη και φέρεται να έδωσε εντολή στις αστυνομικές αρχές να συλληφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 59χρονος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να βρουν τα ίχνη του.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (25.04.2026) στην οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο 59χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα, όταν εκείνη προσπάθησε να ξεπαρκάρει το όχημά της, κατηγορώντας την πως τον καθυστερεί από την δουλειά του.

Έτσι, ξεκίνησε να την χτυπά στο πρόσωπο ενώ την πέταξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να χρειαστεί να βάλει νάρθηκα.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.