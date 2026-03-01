Ελλάδα

Μεσολόγγι: Φωτιά στον δεύτερο όροφο νοσοκομείου – Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν, η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο

Η φωτιά, που φαίνεται να βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, πιθανότατα προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα
μεσολόγγι
Η πυροσβεστική στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι / Φωτό mesolonginews.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3/2026) στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική.

Στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, και ασθενείς μεταφέρθηκαν προληπτικά από τους πάνω ορόφους στο ισόγειο, με την φωτιά πλέον να βρίσκονται υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του messolonghinews.gr, οι μαύροι καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, πιθανότατα έπειτα από βραχυκύκλωμα.

Οι καπνοί έφτασαν μέχρι και το τρίτο όροφο όπου βρίσκεται η Παθολογική Κλινική, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το προσωπικό του νοσοκομείου.

Η πυροσβεστική στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι
Η πυροσβεστική στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι / Φωτό mesolonginews.gr

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Ελλάδα
