Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή σε κρητικό γλέντι με 3 σοβαρά τραυματίες – Οπαδικά κίνητρα «βλέπουν» οι αρχές

4 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο ΚΑΤ νοσοκομείο μετά από συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα (27.09.2025) στη Μεταμόρφωση.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως η συμπλοκή έγινε μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων, και για οπαδικούς λόγους, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης.

Από το επεισόδιο, τραυματίστηκαν 4 άτομα από αιχμηρό αντικείμενο και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι 3 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ερευνώνται από τις αρχές και μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές.