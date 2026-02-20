Συμβαίνει τώρα:
Μεταμόρφωση: Επεισοδιακή καταδίωξη με κλεμμένο αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν δύο 29χρονοι

Είχαν κλέψει το αυτοκίνητο, λίγες ώρες νωρίτερα, από τη Νέα Σμύρνη
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20.02.2026) στη Μεταμόρφωση, κατά τη διάρκεια καταδίωξης ενός ύποπτου αυτοκινήτου, που όπως αποδείχθηκε, ήταν κλεμμένο.

Όλα έγιναν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, στη Μεταμόρφωση. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το αυτοκίνητο και σε έλεγχο που έκαναν στον αριθμό της πινακίδας του διαπίστωσαν πως είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα, από τη Νέα Σμύρνη. Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, με εκείνον να αναπτύσσει ταχύτητα και να εξαφανίζεται. Αμέσως ξεκίνησε και η καταδίωξή τους.

Μηχανές της ΔΙΑΣ ξεκίνησαν να τους κυνηγούν στα στενά της Μεταμόρφωσης ενώ για τη σύλληψή τους «επιστρατεύτηκαν» και περιπολικά.

Οι αστυνομικοί εν τέλει κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, με τους 2 επιβαίνοντες ηλικίας 29 χρόνων να το βάζουν στα πόδια.

Λίγη ώρα μετά, οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες.

