Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Άνοιξε η πλατφόρμα

Οι φοιτητές των ΑΕΙ όλης της χώρας μπορούν από σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 (στις 16:00) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Όπως ανακοίνωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις των φοιτητών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω των ειδικών εφαρμογών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

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Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες φοιτητών:

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* Μοριοδοτούμενοι λόγοι,

* Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές,

* Φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

* Φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

* Φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

* Φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε σε άλλη προθεσμία, που θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Τέλος, από πλευράς υπουργείου τονίστηκε ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.