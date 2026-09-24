ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 4 αυξήθηκαν οι γεννήσεις τους πρώτους 6 μήνες του 2026 – Οι 4 «πρωταθλήτριες» περιοχές και πού μειώθηκαν

Κατά μόνο τέσσερις αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα τους πρώτους 6 μήνες του 2026, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025. Κατά το α’ και β’ τρίμηνο του φετινού έτους οι γεννήσεις έφτασαν τις 31.390 από 31.386 που ήταν τον περσινό χρόνο. Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και Θεσσαλία καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι και τον Ιούνιου του 2026 γεννήθηκαν 16.135 αγόρια και 15.255 κορίτσια ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, 16.205 αγόρια και 15.181 κορίτσια. Μικρή αύξηση της τάξεως του 1% σημειώθηκε και στις γεννήσεις των νεκρών βρεφών σε σχέση με το προηγούμενο έτος: το 2025 καταγράφηκαν 193 ενώ το 2026 195 γεννήσεις νεκρών.

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Οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,2 προς 1 το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026, έναντι 9,1 προς 1 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ο «χάρτης» των γεννήσεων

Ιδιαίτερη ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο «χάρτης» των γεννήσεων μιας και 4 περιφέρειες καταγράφουν την μεγαλύτερη αύξηση των γεννήσεων ενώ σημαντικές μειώσεις σε 3 περιφέρειες.

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Όπως αναφέρεται, από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Θεσσαλίας, κατά 72, 50 και 48 γεννήσεις αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Βορείου Αιγαίου, κατά 103, 85 και 60 γεννήσεις αντίστοιχα.

42% μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια

Τα αποτελέσματα νέας μελέτης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών, δείχνουν πως η Ελλάδα «γερνά», δεν γεννά και αλλάζει πλήρως το δημογραφικό της «πρόσωπο».

Οι γεννήσεις στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 42% μέσα σε 15 χρόνια καθώς καταγράφηκαν 67.000 το 2024 σε σύγκριση με τις 117.000 το 2009.

Η χώρα μας μικραίνει δημογραφικά με ξέφρενη ταχύτητα και με 6 νομούς να καταγράφουν την «μαύρη» πρωτιά. Σε Θεσπρωτία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλώρινα η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%.

Σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση ήταν μικρότερη ακόμη και του 15% ενώ σε 6 νησιωτικούς νομούς, η μείωση ήταν μικρότερη του 30%.