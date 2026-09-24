Πάτρα: 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέσα σε καφετέρια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Ανθρωποκυνηγητό και σήμερα (24.09.2026) έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό 60χρονου άνδρα που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος της πρώην συντρόφου του, μέσα σε καφετέρια στην Πάτρα.

Η φρικιαστική επίθεση έγινε την Τετάρτη, στο κέντρο της Πάτρας. Ο 60χρονος εισέβαλε στην καφετέρια όπου βρίσκονταν η 50χρονη πρώην σύντροφός του και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία σε πρόσωπο και σώμα, με αποτέλεσμα να της σπάει ένα δάχτυλο.

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Αφού την ξυλοκόπησε άγρια, ανέβηκε στο μηχανάκι του και τράπηκε σε φυγή. Από εκείνη τη στιγμή αναζητείται…

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ώστε οι γιατροί να φροντίσουν τα τραύματά της. Παράλληλα έκανε αίτημα για χορήγηση panic button.

Οι αρχές «χτενίζουν» όλη την Πάτρα για την σύλληψή του μιας και ταυτοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή.

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Η σοκαριστική επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη: ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει όλη την χώρα. Η άτυχη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Στη σορό της βρέθηκε και ένα αμυντικό τραύμα, αποδεικνύοντας πως δεν πρόλαβε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα, ένας 38χρονος απολογείται καθώς πυροβόλησε προς την πρώην σύντροφό του, στη μέση του δρόμου χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι χώρισε τον Αύγουστο και από τότε ο δράστης έχει απειλήσει αρκετές φορές την οικογένειά της.