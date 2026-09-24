Χαλκιδική: Γεμάτος σκουπίδια ο βυθός στο Πόρτο Κουφό – Ανασύρθηκαν 11,5 τόνοι απορριμμάτων τα τελευταία 5 χρόνια

Αδιανόητη είναι η εικόνα με τα εκατοντάδες σκουπίδια στον βυθό της θάλασσας στο Πόρτο Κουφό της Χαλκιδικής. Εθελοντές περιβαλλοντικής οργάνωσης και δύτες κατάφεραν και καθάρισαν την θαλάσσια χωματερή δίνοντας της ξανά ζωή.

Πλέον, ο βυθός στο Πόρτο Κουφό έχει «ανασάνει» και εκεί όπου υπήρχαν σκουπίδια, ξεπροβάλλουν θαλάσσια φυτά. Περισσότεροι από 11,5 τόνοι απορριμμάτων ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στη Χαλκιδική τα τελευταία 5 χρόνια κατά τη διάρκεια δράσεων του Greek Eco Project.

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Όπως λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρός του Αυγή Μεταξά, οι ανασύρσεις ξεκίνησαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Blue Halkidiki.

«Οργανώνουμε παράκτιους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα, ειδικά τα καλοκαίρια και με το Blue Halkidiki ξεκινήσαμε και τους υποβρύχιους στο λιμάνι του Μαρμαρά, το νησί απέναντι από τον Μαρμαρά, την Κέλυφο, τη Νικήτη, τη Λαγόμανδρα και το Πόρτο Κουφό. Όταν πρωτοβουτήξαμε, το 2021 δεν γνωρίζαμε τι θα βρούμε, ειδικά στο Πόρτο Κουφό όπου σοκαριστήκαμε, όταν βρήκαμε μία χωματερή σε μια αρκετά μεγάλη έκταση του βυθού, περίπου 400 τ.μ.», αναφέρει η Αυγή Μεταξά.

Πριν τον καθαρισμό του βυθού / Greek Eco Project

Η κατάσταση του βυθού καταγράφηκε το 2021 και έκτοτε οι εθελοντές και οι συνεργάτες του προγράμματος, επανέρχονται κάθε χρόνο με περισσότερους δύτες για καθαρισμό. «Γενικότερα, βουτάμε μέχρι τα 15 μέτρα προκειμένου να μπορούμε να δουλέψουμε ενώ στο Πόρτο Κουφό επικεντρωθήκαμε στο σημείο που δένουν τα μεγάλα καΐκια και τα τουριστικά σκάφη. Τα περισσότερα σκουπίδια που βρίσκουμε είναι αλιευτικός εξοπλισμός και πράγματα που καταλαβαίνουμε ότι πέφτουν ή τα ρίχνουν από αυτά τα πλεούμενα».

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Το 2021, με τον καθαρισμό απομακρύνθηκαν αρκετά κιλά σκουπιδιών, το 2022 που έγινε πιο μεγάλη επιχείρηση, ανασύρθηκαν 8 τόνοι, οι καθαρισμοί συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια και φέτος ανασύρθηκαν 750 κιλά.

«Πλέον, είναι πιο διασκορπισμένα τα σκουπίδια και γι’ αυτό αργούμε να τα συλλέξουμε κάτω από τη θάλασσα. Κάθε χρόνο όμως διαπιστώνουμε ότι ο βυθός είναι όλο και καλύτερα επειδή πλέον ξέρουμε την περιοχή. Βλέπουμε την αλλαγή στο βυθό, δηλαδή εκεί που δεν βλέπαμε βυθό από τα σκουπίδια, τώρα έχει φανεί και φυτρώσανε θαλάσσια φυτά».

Μετά τον καθαρισμό του βυθού / Greek Eco Project

Σύμφωνα με την Αυγή Μεταξά, ο βυθός του Πόρτο Κουφό ήταν ο πιο ρυπασμένος από τις άλλες περιοχές που είχαν επιχειρήσει, με συσσωρευμένα απορρίμματα πολλών χρόνων. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές δράσεις έχουν ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία που έχει γίνει προστάτης και φύλακας του λιμανιού. Άλλωστε, βασικός στόχος του περιβαλλοντικού συλλόγου Greek Eco Project που ιδρύθηκε το 2020, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με την αξία της φύσης.