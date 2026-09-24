Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και ένα drone στη Σαουδική Αραβία

Επίθεση από βαλλιστικό πύραυλο και drone απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία των πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, το μεσημέρι της Πέμπτης (24.9.26).

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στις 13:40 σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας δύο βλήματα κατά ενός βαλλιστικού πύραυλο και ενός Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).

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«Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της», τονίζει το ΓΕΕΘΑ.

Πηγή: onalert.gr