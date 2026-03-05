Ελλάδα

Meteo: Ο χειμώνας 2025-2026 είναι ο δεύτερος θερμότερος στην Ελλάδα από το 1960

Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο, παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026
Ο χειμώνας 2025-2026 είναι ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα (τουλάχιστον από το 1960), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως σημειώνει η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο θερμότερος χειμώνας παραμένει ο χειμώνας 2023-2024.

Ο χειμώνας του 2025-2026 (Δεκέμβριος 2025, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2026) στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από πολύ ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα με θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, καταγράφηκαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κυμάνθηκε κάτω από τη μέση τιμή για μερικές ημέρες, κυρίως στις αρχές έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Συνολικά, 78 ημέρες (86%) του χειμώνα είχαν θερμοκρασία πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020. «Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταγραφεί οι τέσσερις θερμότεροι χειμώνες στην Ελλάδα. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026», υπογραμμίζει η ομάδα του  meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παράλληλα, ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ένας από τους πιο υγρούς χειμώνες στα χρονικά των καταγραφών στην Ελλάδα, ενώ η χιονοκάλυψη κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις κλιματικές τιμές. 

Σημειώνεται ότι παρόμοιες εκθέσεις για την πορεία των βροχοπτώσεων και της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν σε επόμενες ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα.

