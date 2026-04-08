Μετέωρα: Ανατριχιαστικό βίντεο από την πτώση της 66χρονης στο κενό

Σοκάρει το βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της 66χρονης άτυχης γυναίκας, που έπεσε στο κενό από τα βράχια Ιεράς Μονής στα Μετέωρα και σκοτώθηκε.

Το περιστατικό έγινε χθες Τρίτη (07.04.2026) στην Ιερά μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στα Μετέωρα έπειτα από πτώση από τους βράχους. Ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας ανέσυρε την 65χρονη μετά από μια δύσκολη επιχείρηση.

Η γυναίκα είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου πριν προχωρήσει προς τον βράχο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής τι ακριβώς συνέβη.