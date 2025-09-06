Μέτρα για τα νέα φάρμακα στη ΔΕΘ: Στόχος η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

Η Υγεία και πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση της φαρμακευτικής καινοτομίας είναι μεταξύ των τομέων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη φετινή ΔΕΘ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στη ΔΕΘ, αναμένονται μάλιστα νέα μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα του 5ου Μητροπολιτικού Συνεδρίου του Economist, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό.

Στόχος είναι η εφαρμογή νέου συστήματος μεταβατικής αποζημίωσης και HTA (αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας), το οποίο θα είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα στην Ευρώπη και θα στηρίζεται σε μοντέλο που εφαρμόστηκε αρχικά στην Ιταλία.

«Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ταυτόχρονα ευκολότερη πρόσβαση στους Έλληνες ασθενείς σε νέες καινοτόμες θεραπείες, χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά τους προϋπολογισμούς μας, αλλά με τρόπο που θα στηρίζει την ανάπτυξη και την έρευνα στην Ελλάδα», σημείωσε.

Παράλληλα, οι αλλαγές στο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο δεν περιορίζονται μόνο στη διευκόλυνση των ασθενών, αλλά δημιουργούν και προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε αυτό υπογραμμίζοντας τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, κάνοντας μάλιστα λόγο για «κοσμογονία».

Όπως είπε, με τον νόμο του επενδυτικού clawback του 2019, δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον για τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις στον φαρμακευτικό τομέα των τελευταίων πενήντα ετών, με 1,6 δισ. ευρώ να έχουν ήδη επενδυθεί.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Digital Center της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε με 200 εργαζόμενους και σήμερα απασχολεί 1.500, με προοπτική να φτάσει τους 2.000.

«Αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι παρούσα στην καινοτομία», υπογράμμισε

Προχωρά η ψηφιοποίηση του ΕΣΥ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας και στην ψηφιοποίηση του ΕΣΥ και πιο συγκεκριμένα, στην εφαρμογή myHealth app, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει στο κινητό του ολόκληρο τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του.

Από 1η Ιανουαρίου 2026, θα περιλαμβάνονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, δημιουργώντας –όπως είπε– έναν «ωκεανό δεδομένων».

«Ο νέος ‘μαύρος χρυσός’ είναι τα data», σημείωσε, εξηγώντας πως η Ελλάδα, με σεβασμό στο GDPR, καλεί διεθνείς εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν ανωνυμοποιημένα δεδομένα για την πρόοδο της έρευνας και των κλινικών μελετών.

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η χώρα φιλοδοξεί να είναι «πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος» στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας στην υγεία.

«Πρέπει να δούμε αυτή τη νέα εποχή όχι με μεμψιμοιρία αλλά ως μια μεγάλη ευκαιρία, ώστε η Ελλάδα να κάνει με ταχύτητα ένα σημαντικό βήμα μπροστά», κατέληξε.

Πηγή iatropedia.gr