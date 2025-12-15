Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα και αύριο 3 σταθμοί της γραμμής 2 – Τα τελευταία δρομολόγια

Παρατείνονται οι εργασίες στη γραμμή 2 του μετρό, στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος. Η ΣΤΑΣΥ ανακοινώνει πως σήμερα Δευτέρα (15.12.2025) και αύριο Τρίτη, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι επιβάτες που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα χρησιμοποιούσαν το μετρό για την μετακίνησή τους, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσωρινή, λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς της γραμμής 2.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 “Δάφνη – Νέος Κόσμος” θα παραταθούν για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 15/12 και την Τρίτη 16/12. Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό “Ανθούπολη – Ελληνικό” τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα “Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος” και “Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ”.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 ,

, από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51 ,

, από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45 ,

, από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

και από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.