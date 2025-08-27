Μετρό Θεσσαλονίκης: Από την 1η Σεπτεμβρίου έκδοση εισιτηρίων με κάρτα – Δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά

Σε τροχιά νέας εποχής μπαίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στο νέο τμήμα του δικτύου, την επέκταση προς Καλαμαριά.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι συρμοί θα εισέρχονται σταδιακά στη γραμμή, με στόχο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά να παραδοθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ταυτόχρονα, όπως επισήμανε ο ίδιος, φέτος γράφεται ιστορία, μιας και για πρώτη φορά, οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα μπορούν να μετακινηθούν με το μετρό.

Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:«Από την επόμενη Πέμπτη, θα μπαίνουν σταδιακά οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να γίνουν οι αναγκαίες δοκιμές. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά εντός του πρώτου τριμήνου του 2026».

Δρομολόγια ανά 1,5 λεπτό – POS με έξι γλώσσες

Τέσσερις νέοι συρμοί έχουν ήδη παραδοθεί για να εξυπηρετήσουν την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και με την ολοκλήρωση του έργου, η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάνει το 1,5 λεπτό ανά συρμό, από τρία που είναι σήμερα.

Ξεκίνησε επίσης και η εγκατάσταση νέων αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων με δυνατότητα πληρωμής μέσω POS. Τα μηχανήματα αυτά θα υποστηρίζουν έξι διαφορετικές γλώσσες, διευκολύνοντας τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες της πόλης. Η εγκατάσταση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, αυτό παραμένει σταθερό, με στόχο το τέλος Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου.

Τοποθέτηση μηχανημάτων και ηλεκτρονικό εισιτήριο

Αναφορικά με την τοποθέτηση των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι ήδη σε κάποιους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης έχουν εγκατασταθεί και είναι τεχνικά δυνατή η έκδοση εισιτηρίων με κάρτα.

Ωστόσο, όπως είπε, η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα. Από την ερχόμενη Δευτέρα 1/9 αναμένεται να είναι όλα τα μηχανήματα εγκαταστημένα και συνδεδεμένα.