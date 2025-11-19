Μια Κυριακή που θα θυμόμαστε: Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, μία μέρα γιορτής που θα μείνει χαραγμένη μέσα μας

Υπάρχουν Κυριακές που μοιάζουν με όλες τις άλλες. Και έπειτα υπάρχουν εκείνες που τις κουβαλάς μέσα σου γιατί σου θυμίζουν κάτι πιο βαθύ, κάτι αληθινό. Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ήταν ακριβώς μια τέτοια Κυριακή.

Ξυπνήσαμε πριν καλά-καλά ξημερώσει. Από το παράθυρο έβλεπα την πόλη να ξυπνάει αργά – αργά, σαν να προετοιμάζεται, μαζεύοντας δυνάμεις για κάτι μεγάλο και σημαντικό . Εγώ, η γυναίκα μου και τα δυο μας παιδιά πήραμε χυμούς, καφέ, νερό και τα μπλε μας καπελάκια, και κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο. Από νωρίς οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο, κάθε ηλικίας. Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά με σημαίες πλημμυρισμένοι χαμόγελα, δρομείς με αριθμούς στο στήθος, γονείς με καρότσια. Μια πολύχρωμη ανθρώπινη πομπή που είχε έναν κοινό στόχο: να μοιραστεί τη μαγεία του Μαραθωνίου.

Ο ήλιος ανέβαινε σιγά – σιγά πάνω από την πόλη και οι πρώτες νότες ακούστηκαν από μακριά. Ένα σύνολο κρουστών και πνευστών, οι καλλιτέχνες της Artventure Productions υπό τη διεύθυνση του Πέτρου Κούρτη, έδιναν τον ρυθμό της μέρας. Η COSMOTE TELEKOM, Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, είχε φροντίσει για δύο μέρες να γεμίσει τη διαδρομή με ήχους, χορούς και χαμόγελα. Δεν ήταν απλώς μουσική, ήταν καρδιοχτύπι, ήταν ρυθμός, ήταν ζωντανή ενέργεια.

Καθώς πλησιάζαμε στη λεωφόρο Μεσογείων , τα παιδιά άρχισαν να ενθουσιάζονται. Ήταν οι δρομείς που έτρεχαν πλάι στους αθλητές της MDA Hellas, σπρώχνοντας τα αναπηρικά τους αμαξίδια με δύναμη και αγάπη. Η εικόνα τους δεν έμοιαζε με αγώνα, έμοιαζε με δυνατή πράξη ψυχής.

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα καλά πως ο Μαραθώνιος δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Έχει εξελιχθεί σε μεγάλο θεσμό, δεν είναι απλώς διάνυση πολλών χιλιόμετρων και η χαρά του τερματισμού. Είναι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όριά τους, που τρέχουν για τους άλλους, που πιστεύουν πως κάθε βήμα τους μπορεί να αλλάξει κάτι.

Η αστείρευτη ενέργεια της πόλης

Σε κάθε γωνιά, εθελοντές, θεατές και δρομείς δημιουργούσαν ένα κύμα θετικής ενέργειας. Στα σημεία της διαδρομής, η Cheering Team της COSMOTE TELEKOM, νέοι, εργαζόμενοι, εθελοντές, χειροκροτούσαν ασταμάτητα, εμψυχώνοντας τους δρομείς με μουσική, συνθήματα και χαμόγελα. . Και ήταν αδύνατο να μη σε συνεπάρει αυτός ο ενθουσιασμός.

Κάποια στιγμή περάσαμε από το Sponsors Village. Εκεί το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM έσφυζε από ζωή. Μικρά happenings, παιχνίδια, φωτογραφίες, χαμόγελα παντού. Οι δρομείς που είχαν ολοκληρώσει τη διαδρομή έβρισκαν μια γωνιά στο Recharge Lounge της εταιρείας στο Ζάππειο, για να ξαποστάσουν, να πιουν νερό, να ξαναβρούν την ανάσα τους.

Τα παιδιά κόλλησαν στο video wall που έδειχνε στιγμές από τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα των 5χλμ. COSMOTE TELEKOM. Για πρώτη φορά, η COSMOTE TV είχε αναλάβει την κάλυψη: 15 κάμερες, γερανοί, drone, δημοσιογράφοι, δηλώσεις αθλητών μετέφεραν σε κάθε σπίτι τον παλμό του αγώνα.

Όταν ο αθλητισμός γίνεται προσφορά

Με μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές συμμετοχές, περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM έτρεξαν φέτος το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου στον Μαραθώνιο για καλό σκοπό: στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας COSMOTE BLUE στήριξαν την ΕΝΑΛΕΙΑ — μια αστική μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση που καθαρίζει τις ελληνικές θάλασσες και ακτές από πλαστικά.

Για κάθε συμμετοχή, η εταιρεία επιδότησε τη συλλογή 5 κιλών πλαστικών. Το πλαστικό που συλλέγεται μπορεί να ανακυκλωθεί ή να μετατραπεί σε νέα προϊόντα

Το Καλλιμάρμαρο και οι μικροί ήρωες

Καθώς πλησίαζε το μεσημέρι, κατευθυνθήκαμε προς το Καλλιμάρμαρο. Ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά στον ουρανό, οι πρώτοι δρομείς είχαν ήδη τερματίσει, αλλά οι δρόμοι συνέχιζαν να γεμίζουν με ανθρώπους που πάλευαν μέχρι το τέλος. Οι σημαίες κυμάτιζαν, τα τύμπανα χτυπούσαν ρυθμικά, και μέσα σε αυτό το κύμα ενέργειας, έβλεπες δάκρυα, χαμόγελα, αγκαλιές. Κάθε βήμα που πλησίαζε τη γραμμή του τερματισμού έμοιαζε με προσωπική νίκη.

Γιατί ο Μαραθώνιος δεν είναι μόνο για τους δρομείς, για τους ανθρώπους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, καταθέτοντας ένα κομμάτι της ψυχής του. Είναι για όλους. Για όσους τρέχουν, για όσους στηρίζουν, για όσους ονειρεύονται.

Ένας παλμός που μας κάνει όλους ένα

Το απόγευμα οι δρόμοι άρχισαν να αδειάζουν.

Αλλά η ενέργεια έμεινε έντονη και αναλλοίωτη. Κι εγώ σκεφτόμουν πως εκείνη η μέρα δεν ήταν απλώς μια μεγάλη διοργάνωση. Ήταν ένα μάθημα ζωής.

Η COSMOTE TELEKOM, με τη στήριξή της, έδωσε φωνή σε αυτό το μάθημα. Ένωσε ανθρώπους, έφερε χαρά, έβαλε την τεχνολογία στην υπηρεσία του αθλητισμού και της προσφοράς.

Δεν ήμουν δρομέας, μα ένιωσα σαν να είχα τρέξει κι εγώ τον δικό μου Μαραθώνιο. Έναν Μαραθώνιο ανθρώπων, ψυχής και ελπίδας. Αυτή ήταν σίγουρα μία Κυριακή που θα τη θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό.