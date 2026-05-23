Μικρολίμανο: Η στιγμή που φτάνουν τα περιπολικά και το ασθενοφόρο που παραλαμβάνει τον δραπέτη «Τίτι» μετά τους πυροβολισμούς

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το newsit.gr δείχνει την αστυνομία και το ΕΚΑΒ να φτάνει στο σημείο των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5/2026), όταν πυροβολήθηκε από την αστυνομία ο δραπέτης «Τίτι», τη στιγμή που πήγε να βγάλει όπλο.

Ο 42χρονος «Τίτι» μετά τους πυροβολισμούς παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή αφού μπροστά στο συμβάν υπήρξαν δεκάδες πολίτες που έκαναν βόλτα στο Μικρολίμανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του 42χρονου μάλιστα εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, τo 2019 είχε δραπετεύσει από το Μεταγωγών κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό. Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 χρόνια.



Στο πρώτο βίντεο μπορούμε να δούμε τη στιγμή που περιπολικά της άμεσης δράσης φτάνουν στο σημείο. Αυτό το τμήμα εκβιαστών είναι που πυροβόλησε τον δραπέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο βίντεο μπορούμε να διακρίνουμε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έχει παραλάβει τον δραπέτη και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί, σε τυχαίο έλεγχο, αναγνώρισαν τον Τίτι και αντιλήφθηκαν πως πρόκειται για επικίνδυνο άτομο που έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις αρχές. Τότε του ζήτησαν να σταματήσει για περαιτέρω έρευνα, εκείνος αντιστάθηκε και τους απείλησε προτάσσοντας το όπλο του.

Με σκοπό να τον ακινητοποιήσουν, αστυνομικός χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο τραυματίζοντας τον σε αυτί και κρανίο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο «Αττικόν» νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα όπλα που κουβαλούσε ο 42χρονος αδίστακτος ποινικός, αλβανικής καταγωγής, τη στιγμή του επεισοδίου. Εξάλλου, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες, βιασμούς και πάνω από 70 ένοπλες ληστείες.

Υπενθυμίζεται πως κοντά του εντοπίστηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο με 32 σφαίρες στον γεμιστήρα και 6 χειροβομβίδες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ΤΕΕΜ για την εξουδετέρωσή τους.

Οι αρχές εκτιμούν πως ο 42χρονος με το ψευδώνυμο «Τίτι» ετοίμαζε επίθεση, χωρίς να είναι γνωστά τα κίνητρά του ή ο στόχος του και οι ερευνητές αναζητούν τόσο τα σχέδιά του, όσο και τους συνεργούς ή το σπίτι του, προσπαθώντας να βρουν και άλλα στοιχεία για τα νέα «χτυπήματα» που ετοίμαζε.