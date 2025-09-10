Συμβαίνει τώρα:
Μήλος: Ανακλήθηκε η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο μετά τις αντιδράσεις

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Υπηρεσία Δόμησης Μήλου ακύρωσε την οικοδομική άδεια εταιρείας για ξενοδοχειακή μονάδα στο Σαρακήνικο, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού
Η υπόθεση της ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς του νησιού, οδήγησε τελικά σε ανάκληση της οικοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση για το ξενοδοχείο ελήφθη από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μήλου μετά τον έλεγχο των φακέλων του έργου.

Ο Δήμος Μήλου, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι η ΥΔΟΜ προχώρησε «έγκαιρα και αποφασιστικά» για να εξασφαλίσει πως καμία κατασκευή δεν θα προχωρήσει χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο», σημειώνει, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί και το μέλλον των κατοίκων του.

