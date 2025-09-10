Μήλος: Ανακλήθηκε η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο μετά τις αντιδράσεις

Η υπόθεση της ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς του νησιού, οδήγησε τελικά σε ανάκληση της οικοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση για το ξενοδοχείο ελήφθη από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μήλου μετά τον έλεγχο των φακέλων του έργου.

Ο Δήμος Μήλου, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι η ΥΔΟΜ προχώρησε «έγκαιρα και αποφασιστικά» για να εξασφαλίσει πως καμία κατασκευή δεν θα προχωρήσει χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο», σημειώνει, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί και το μέλλον των κατοίκων του.