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Μήλος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 33χρονου, ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσε να κατέβει

Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η κατάβαση του από τον βράχο
Ανεύρεση σορού άντρα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιμανιού της Πρέβεζας, Τρίτη 8 Ιουνίου 2021. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Το Λιμενικό Σώμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Μήλο όταν ένας άνδρας ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων και δεν μπορούσε να κατέβει.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.08.2026) στην παραλία Φυριπλάκα στη Μήλο. Είχε αναρριχηθεί στον βράχο, ο οποίος βρίσκεται εντός της θάλασσας, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση. Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, καθώς και κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, αλλά δεν ήταν σε θέση να κατέβει μόνος του.

Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η κατάβαση του από τον βράχο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο 33χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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