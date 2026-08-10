Τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων: Προβλήματα στην κυκλοφορία

Δυσχέρεια παρουσιάζει το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026) η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή του Χολαργού, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων διεξάγεται με δυσκολία στο ύψος του αριθμού 232, εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς εξαιτίας της σύγκρουσης καταγράφονται προβλήματα στη ροή των οχημάτων προς την Αγία Παρασκευή.