Φωτιά στη Γαστούνη Ηλείας: Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας.

Στο έργο της κατάσβεσης στη φωτιά στη Γαστούνη επιχειρούν λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη #Ηλεία.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 5 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.