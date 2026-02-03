Μίνα Αρναούτη: «Το δικαστήριο έσφαλε νομικά» λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την αποζημίωση που δόθηκε στην πελάτισσά του

Η Μίνα Αρναούτη είναι έτοιμη να καταθέσει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του δικαστηρίου για το πόσο που της επιδικάστηκε ως αποζημίωση, 9 χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη. Ο δικηγόρος που πλέον την εκπροσωπεί, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε για τις κινήσεις που ετοιμάζει στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η πελάτισσά του θα δικαιωθεί και υποστήριξε πως η απόφαση του δικαστηρίου ήταν εσφαλμένη.

Η Μίνα Αρναούτη είχε μιλήσει τον Δεκέμβριο του 2025 στο Live News και είχε δείξει απελπισμένη από το ποσό που της επιδικάστηκε ως αποζημίωση. Είχε προαναγγείλει ότι θα φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα που έφερε το δικαστήριο.

Μετά την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στη μεν Μίνα Αρναούτη το ποσό των 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου το ποσό των 9.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής που κρίθηκε δικαστικά ότι είχε την ευθύνη του τροχαίου, οδηγούσε μεθυσμένος, η ασφαλιστική εταιρεία αναμένεται να διεκδικήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από την οικογένεια Παντελίδη.

Με την απόφασή του, όμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη και στις δύο γυναίκες, καθώς μπήκαν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη αν και γνώριζαν ότι ήταν σε κατάσταση μέθης. Το δικαστήριο πάντως, απέρριψε το επιχείρημα της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός και στη μοιραία διαδρομή οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου.

«Η κυρία Μίνα Αρναούτη μου άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της εφετειακής απόφασης που της επιδίκασε ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. Είδα σφάλματα διότι δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά το ύψος της αποζημίωσης και της ηθικής βλάβης που της επιδικάστηκε.

Το δικαστήριο έσφαλε νομικά, αναγνωρίζοντας συνυπαιτιότητα 50% στην κυρία Αρναούτη. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τον Άρειο πάγο και θα αναιρεθούν», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η εφετειακή απόφαση όμως, καταγράφει και την πορεία της Μίνας Αρναούτη από τη στιγμή που τραυματίσθηκε μέχρι να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια της, αφού χρειάστηκε πολύμηνες νοσηλείες, ενώ υποβλήθηκε σε 17 διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.