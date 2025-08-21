Μητσοτάκης και Μέρντοχ με τις συζύγους τους δείπνησαν σε ψαροταβέρνα στην Τήνο

Σε ψαροταβέρνα στην Τήνο έφαγαν το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025) μετά συζύγων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη και ο Αυστραλοαμερικανός μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ από τη σύντροφό του, Έλενα Ζούκοβα.

Ο 94χρονος Μέρντοχ, που κατέχει, μεταξύ άλλων ΜΜΕ, τις εφημερίδες «The Sun», «New York Post» και το «Fox News», έφτασε στην Τήνο με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό, «M’BRACE», προερχόμενος από τη Σκιάθο, όπου το εντυπωσιακό σκάφος του είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι.

Με τη γνωστή κοσμοπολίτικη αύρα του, ο Μέρντοχ απόλαυσε τις βουτιές του στα γαλαζοπράσινα νερά των Μάραθων.

Αλλά και οι εκλεκτοί καλεσμένοι του Αυστραλοαμερικανού κροίσου επιδόθηκαν σε παιχνίδια στη θάλασσα και sup, απολαμβάνοντας την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και χαλάρωσης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πλευρά του αναχώρησε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης από τη Μύκονο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, έχοντας ως προορισμό την Τήνο. Ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη φιλοξενήθηκαν από το ζεύγος Θεοχαράκη στην πολυτελή βίλα τους στο νησί των ανέμων.