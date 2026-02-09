Ελλάδα

Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων – Μεταφέρθηκε με λοίμωξη RSV

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι οι γονείς καθυστέρησαν να μεταφέρουν το παιδί με RSV στο νοσοκομείο
Μωρό
Μωρό / REUTERS / Emily Elconin / File Photo

Ένα μωρό μόλις 30 ημερών νοσηλεύεται στο παίδων Αγλαΐα Κυριακού, με συμπτώματα RSV. Η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στην εφημερία του Αγλαΐα Κυριακού το βράδυ της Κυριακής 08.02.2026, εισήχθη μωρό κοριτσάκι 30 ημερών σε πολύ σοβαρή κατάσταση από εποχικό ιό RSV, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, το βρέφος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένο.

Παράλληλα ο Μιχάλης Γιαννακός αναρωτήθηκε: «Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

Η λοίμωξη από RSV εκδηλώνεται συνήθως με μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ρινική καταρροή και απόφραξη, συχνά με παχύρρευστη βλέννα, πυρετό, άρνηση σίτισης, καθώς και αίσθημα αδυναμίας και έντονη κόπωση, αλλά σε βρέφη, νήπια, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή βρογχιολίτιδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
74
72
71
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πώς δρούσε το κύκλωμα του «Πούτιν» με την «αυτοκρατορία» των λαθραίων τσιγάρων: Ο «κινέζος» και η ζημιά εκατομμυρίου στο δημόσιο
Τα δύο αδέλφια και αρχηγοί του κυκλώματος δήλωναν μηνιαίο εισόδημα 400 ευρώ - Οι κωδικές ονομασίες, ο ρόλος του συλληφθέντα αστυνομικού και οι βίλες με τις εκκλησίες των «εγκεφάλων»
Όπλα
Ανανεώθηκε πριν 25 λεπτά
«Της έκανα ΚΑΡΠΑ και άρχισε να βγάζει υγρά από τη μύτη» λέει ο σεφ που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη 2χρονη που έπεσε στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα
Ο Γιώργος Μαρκουράκης, σεφ σε κατάστημα εστίασης της περιοχής ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι και του έκανε ΚΑΡΠΑ
Το κοριτσάκι με τον πατέρα του
11
Σε κατάσταση συναγερμού ο Έβρος από τις πλημμύρες στη Βουλγαρία: Υπερχείλισαν ποτάμια, φόβοι μην σπάσουν τα αναχώματα
Ο δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων, ανοίγοντας τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, για να μην σπάσουν τα αναχώματα
Φωτογραφία από Forecast Weather Greece
Newsit logo
Newsit logo