Μπέσσυ Λαιμού: «Η κόρη μου πέθανε από τσίμπημα εντόμου, είχε σωθεί από καρκίνο»

«Την τσίμπησε έντομο, πήρε αντιβίωση, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ», αποκάλυψε η σύζυγος του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού
Μαρίσσα Λαιμού
Η Μαρίσσα Λαιμού

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο της Μαρίσσα Λαιμού, της κόρης της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών. Η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του παιδιού της ξέσπασε, λέγοντας πως η νεαρή είχε βγει νικήτρια από την μάχη που έδινε με τον καρκίνο και εν τέλει πέθανε από τσίμπημα εντόμου.

Μιλώντας στα parapolitika.gr, η Μπέσσυ Λαιμού για τον θάνατο της κόρης που απέκτησε με τον εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, αποκάλυψε πως το παιδί της «έφυγε» ξαφνικά, λίγες ώρες αφού είχε δεχθεί τσίμπημα από το έντομο. «Το κορίτσι μου έφυγε άδικα», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Την τσίμπησε έντομο, είχε φαγούρα, πήγε στο γιατρό, πήρε αντιβίωση, έφαγε, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Η κόρη μου είχε σωθεί από καρκίνο. Το παιδάκι μου», αποκάλυψε η σύζυγος του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού.

Μπέσσυ Λαιμού
Μπέσσυ Λαιμού / Φωτογραφία αρχείου NDP

Η 28χρονη είχε μεγάλη αγάπη για το θέατρο καθώς είχε παίξει πρωταγωνίστρια στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» και ετοιμαζόταν να ανεβάσει κι άλλη παράσταση.

