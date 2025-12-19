Μπήκαν στην Ποσειδώνος οι πρώτες κάμερες με ΑΙ που θα στέλνουν αυτόματα «ραβασάκια» – Δείτε φωτογραφίες

Στη συμβολή της Ποσειδώνος και της Αλίμου τοποθετήθηκαν οι 7 πρώτες έξυπνες κάμερες που θα παρακολουθούν τους οδηγούς και θα στέλνουν αυτόματα πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράβαση.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στην Ποσειδώνος, στο σημείο όπου μπήκαν πρώτες οι κάμερες ΑΙ, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του σχετικού προγράμματος για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες όλης της Αττικής.



«Ξεκινάμε με την εγκατάσταση των πρώτων 44 καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας έως το Φεβρουάριο, ενώ μέχρι τον Ιούνιο το σύνολο των 388 καμερών της Περιφέρειας θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής. Απόψε δεν εγκαινιάζουμε ένα τεχνολογικό έργο βιτρίνας», ανέφερε αρχικά.

«Εγκαινιάζουμε ένα έργο ζωής, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ξεκάθαρο στόχο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα προστίμων. Είναι θέμα ευθύνης, σεβασμού και πολιτισμού. Και σε αυτό το πεδίο, η Περιφέρεια Αττικής περνά από τα λόγια στις πράξεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη διαφάνεια», συνέχισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

24ωρη οδική «ασπίδα» σε όλη την Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε 6 σηματοδοτικές εγκαταστάσεις – τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου.

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες, ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.



Υπενθυμίζεται ότι οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το 24ωρο καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.



Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Ολιστική στρατηγική για ασφαλείς δρόμους σε όλη την Αττική

Στις δηλώσεις του ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η εγκατάσταση των καμερών αποτελεί ένα μόνο τμήμα της ολιστικής στρατηγικής της περιφέρειας, ώστε να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια στις κεντρικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

«Το κρίσιμο αυτό έργο δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση. Εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οδική ασφάλεια, που υλοποιούμε με συνέπεια σε όλη την Αττική, αξιοποιώντας πόρους άνω των 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, αναφέροντας τρία ακόμα κρίσιμα έργα τα οποία υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής: