Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά Μάλγαρα, Εύζωνοι, Προμαχώνας και Νίκη – Από Σάββατο κλείνει η Περιμετρική Πατρών

Οι αγρότες συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα, έχοντας αφήσει ανοιχτούς τους δρόμους και περιμένουν την σύσκεψη της Κυριακής (04.01.2026) για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης για να διευκολυνθούν την μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών.

Στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας αντίθετα, το μπλόκο για τα φορτηγά «κλείνει» ξανά, από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, έπειτα από την προσωρινή παύση του αποκλεισμού των δρόμων τις προηγούμενες ημέρες, που είχε αποφασιστεί για να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων των γιορτών.

Αναλυτικότερα, κανονικά γίνεται και σήμερα η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων. Αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο. Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, η διέλευση όλων των οχημάτων γίνεται και σήμερα κανονικά, ενώ οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν στις 7 το βράδυ απόψε, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο αύριο ή και μεθαύριο, ενόψει και της σύσκεψης της Κυριακής. Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ανοιχτή παραμένει μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα γινεται εκτροπή της κυκλοφορίας περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Μαρτίνο.

Στο μεταξύ οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν ξανά την Περιμετρική Πατρών πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου και η κίνηση θα γίνεται πλέον μέσα από την Πάτρα. Η απόφαση για την ώρα θα ληφθεί σε νέα συνέλευση των αγροτών που αναμένεται να ορίσουν και την αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας που θα μεταβεί στα Μάλγαρα για την πανελλαδική σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής.

Οι αγρότες της Πάτρας έχουν εισηγηθεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ακόμα και αν χρειαστεί να κλείσουν και υπηρεσίες δημόσιες.

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 34 ημέρες και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους αμέσως μετά την περίοδο των γιορτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα αρχίσουν την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.