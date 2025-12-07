Μπλόκα αγροτών: Ενισχύονται σε Έβρο και σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Οι αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίησή τους και σήμερα Κυριακή (07.12.2025), με εκείνους να ενισχύουν τα μπλόκα στο Έβρο και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, αυξάνοντας την πίεση ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους. Η Αθηνών – Λαμίας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε διάφορα σημεία με τα μπλόκα να αναμένεται να αυξηθούν.

Η γέφυρα του Εύηνου που είχε κλείσει νωρίτερα έχει πλέον ανοίξει μετά τον συμβολικό αποκλεισμό ενώ τουλάχιστον 300 αγρότες με 60 τρακτέρ έκαναν πορεία διαμαρτυρίας έξω από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει προς τον αποκλεισμό του.

Παραμένουν τα μπλόκα στον Έβρο και την Εγνατία οδό

Με συνεχιζόμενη την ενίσχυση των εν λόγω μπλόκων στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών σε Ορμένιο και Κήπους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή αλλά και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγγελακούδη, και τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχύονται και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται.

Στο Τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧΕ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, μόνο των φορτηγών τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

Ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν σταθμευμένα στην Εγνατία Οδό ανέρχεται, σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, περίπου στα 350 οχήματα, καθώς συνεχίζεται το άνοιγμα της εισόδου προς την Τουρκία για 50-70 φορτηγά ημερησίως, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας εκτιμά πως ο αριθμός των εγκλωβισμένων στο τελωνείο φορτηγών ανέρχεται περίπου στα 1.000.

Ο κ. Αλεξανδρής σημειώνει πως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει επωμισθεί, με τη συνδρομή και των επαγγελματιών εστίασης αλλά και φορέων και συλλόγων της περιοχής και της Αλεξανδρούπολης, κάποιο από τα ημερήσια γεύματα των επαγγελματιών οδηγών των φορτηγών που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Τελωνείο.

Τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα τόσο του Δήμου Ορεστιάδας όσο και της πλειοψηφίας φορέων και συλλόγων του βορείου Έβρου υπογραμμίζει και ο κ. Αγγελακούδης.

Ενόψει και της νέας Γενικής Συνέλευσης την ερχόμενη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας για το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων πανελλαδικά, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων δηλώνουν πως το θέμα δεν είναι ο χρόνος πληρωμής, ούτε καν τα ποσά που θα καταβληθούν, καθώς, όπως λένε, αυτό θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αυτονόητο.

Το ζητούμενο των κινητοποιήσεων είναι η αλλαγή της αγροτικής πολιτικής, η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή, ένας διαρκής διάλογος -όχι μόνο όταν βγαίνουν τα μπλόκα- ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός εφόσον επιτευχθεί η κάλυψη του κενού εμπιστοσύνης που εκτιμούν ότι έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συνομιλητών.

Μπλόκα σε κομβικά σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και του Ε 65

Σε τρία σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας έχουν στηθεί τα αγροτικά μπλόκα, ενώ επίκειται και τέταρτο, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες για χιλιάδες οδηγούς.

Πέρα από το μπλόκο στον Μπράλο, στο 200ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, και εκείνο των αγροτών στη Θήβα, στο 90ό χιλιόμετρο, από σήμερα το μεσημέρι στήθηκε ακόμη ένα σημείο αποκλεισμού, αυτή τη φορά από αγρότες της Βοιωτίας, στον κόμβο του Κάστρου, στο 114ο χιλιόμετρο. Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν κοντά στο Ορχομενό κινήθηκαν προς το σημείο και απέκλεισαν πλήρως το δρόμο.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, αλλά και από την Αλίαρτο, τα Βάγια, τις Θεσπιές, το Κάστρο, το Ακραίφνιο και χωριά της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε 65 πήγε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου επισκέφθηκε το μπλόκο ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Θεσσαλία.

Ανάλογη εικόνα και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται σε παραδρόμους μέσω Μαρτίνου και μέχρι τον κόμβο του Κάστρου για όσους κινούνται προς Αθήνα, ενώ ισχύει η αντίστροφη κατεύθυνση για όσους ταξιδεύουν προς Λαμία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώνεται μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Το σκηνικό αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης. Τα τρακτέρ κινούνται προς τον κόμβο και έχουν προαναγγείλει το κλείσιμο της εθνικής οδού στις 3 το μεσημέρι. Αν τελικά αυτό γίνει, τα οχήματα θα αναγκαστούν να κινηθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, από τη Ριτσώνα μέχρι τη Λαμία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δομοκού εξακολουθούν να κρατούν κλειστό το σημείο προς τον Ε65, αλλά και τμήματα του παλιού εθνικού δικτύου Λαμίας-Θεσσαλίας, προκαλώντας πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές μετακινήσεις.

Η κατάσταση στην Εύβοια

Στην Εύβοια, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας έχουν στήσει ακόμη δύο μπλόκα, στην Κήρινθο και στην Ιστιαία, ενώ υπάρχει κινητικότητα και σχεδιασμός για νέο σημείο αποκλεισμού κοντά στη Χαλκίδα.

Με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται και τα σημεία αποκλεισμού να πολλαπλασιάζονται, οι μετακινήσεις στο μεγάλο οδικό άξονα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι αγρότες προαναγγέλλουν και αποφασιστικότητα αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.