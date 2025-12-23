Μπλόκα αγροτών: Κάλαντα με τρακτέρ στις εθνικές οδούς και τους οδηγούς να ελπίζουν να αποφύγουν παρακαμπτήριους και χωματόδρομους

Μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που επιχειρούσαν να περάσουν από τα μπλόκα που είχαν στημένα οι αγρότες και την Τρίτη (23.12.2025). Η Τροχαία εξέτρεπε τα αυτοκίνητα, καθώς η παραχώρηση από τους αγρότες μίας και μόνης λωρίδας κυκλοφορίας ανάμεσα στα παραταγμένα τρακτέρ, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αποτέλεσμα ήταν να σχηματίζονται τεράστιες ουρές και να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Εξαίρεση αποτελούσαν τα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η Τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα.

Στη Ριτσώνα, οι ουρές των οχημάτων έφταναν τα 10 χιλιόμετρα, ξεκινώντας περίπου από το 60ό χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Φορτηγά και Ι.Χ. ήταν σχεδόν ακινητοποιημένα και όσο περνούσε η ώρα ο κόσμος δυσανασχετούσε περισσότερο με την κατάσταση.

Το βράδυ της Τρίτης, στη Σκάλα Αταλάντης, στο Κάστρο Βοιωτίας και στον κόμβο των Θηβών η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη, «έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, υπάρχει κίνηση κανονικά στο οδικό δίκτυο καθώς έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας οι αγρότες στα συγκεκριμένα σημεία», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κ. Δημογλίδου συμπλήρωσε πως «υπάρχουν δυστυχώς ακόμα κάποιοι που δεν έχουν απομακρύνει τα οχήματά τους, ήταν δύσκολο να βρεθούν και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία να μην έχουμε και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Για αυτό ακριβώς έχουμε επιλέξει να εκτρέπουμε τα βαρέα οχήματα από το παλαιό εθνικό δίκτυο και όχι από τις δύο λωρίδες, για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους εκδρομείς».

Για τον Ε65 αλλά και τα Ιωάννινα, είπε πως η τροχαία είναι σε επικοινωνία με τους αγρότες για να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενώ ήδη «υπάρχει καλύτερη ροή των οχημάτων».

Για την Τετάρτη (24.12.2025), παραμονή Χριστουγέννων, η κ. Δημογλίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διατηρηθεί η βελτιωμένη εικόνα σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των γιορτών.

Χριστουγεννιάτικη έξοδος στον δρόμο με τα μπλόκα

Η εκτροπή στο κόμβο της Ριτσώνας την Τρίτη, γινόταν δεδομένου ότι πιο μπροστά υπάρχει το μπλόκο της Θήβας. Είναι το πρώτο μπλόκο που συναντούν οι Αθηναίοι όταν φεύγουν από την πόλη.

Νωρίτερα η απόφαση που είχαν πάρει οι αγρότες έλεγε ότι το μπλόκο θα παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, όπως και το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αγρότες, η Τροχαία «έριχνε» στην Εθνική Οδό περίπου 40 με 50 οχήματα ανά διαστήματα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να περνούν από τη μία λωρίδα που υπάρχει προς κυκλοφορία, με μεγάλη ταχύτητα, μέσα στα μπλόκα.

Τα τρακτέρ, σύμφωνα με πληροφορίες από τους ίδιους τους αγρότες, παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα με όποιον κίνδυνο μπορεί αυτό να κρύβει.

Νίκαια Λάρισας: Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία

Στη Νίκαια της Λάρισας, η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν από παρακαμπτήριες οδούς. Οι αγρότες διευθέτησαν με κάποιο τρόπο τα τρακτέρ ώστε να δοθεί για τους εκδρομείς μία λωρίδα κυκλοφορίας και σε κάποια σημεία και μιάμιση λωρίδα κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η αστυνομία απαγόρευσε τη διέλευση από την Εθνική Οδό, οπότε η κυκλοφορία γινόταν από παρακαμπτήριους.

Στη Λάρισα, η κίνηση κατά κύριο λόγο συγκεντρώνεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατύκαμπου, εκεί όπου υπάρχουν φανάρια όπου σταματούν οι οδηγοί.

Εάν βεβαίως η αστυνομία επιτρέψει στους εκδρομείς να περνάνε από το μπλόκο της Νίκαιας ή από το μπλόκο της Καρδίτσας.

Μάλγαρα: Αναδιατάχθηκαν τα τρακτέρ – Περνούν τα οχήματα

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι δόθηκε στη κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα, επί 22 ημέρες.

Το βράδυ της Τρίτης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά όπως και η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός, μέχρι και την Παρασκευή.

Ωστόσο στην άλλη πλευρά της πόλης, εκεί όπου είναι η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, παραμένει κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Παρότι οι αγρότες ανακατέταξαν τα τρακτέρ τους και τα έβαλαν στην άκρη του οδοστρώματος, η Τροχαία δεν δίνει το πράσινο φως προκειμένου να ανοίξει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής για την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο και συνεχίζεται η εκτροπή μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Κονβόι τρακτέρ προς την Καλαμάτα

Αντιπροσωπεία αγροτών με περίπου 30 – 40 τρακτέρ μπήκαν στην πόλη της Καλαμάτας όπου πραγματοποίησαν μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, το απόγευμα της Τρίτης.

Μοίρασαν μπουκαλάκια με λάδι στους πολίτες της Καλαμάτας και θα τους ζητήσουν να συμπαρασταθούν κι αυτοί στον αγώνα που κάνουν.

Είναι αποφασισμένοι πλέον, να κάνουν Χριστούγεννα στο μπλόκο, να παραμείνουν όσο χρειαστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα.

Την ίδια στιγμή, ο κόμβος της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη και την Αθήνα, παραμένει κλειστός για δέκατη ημέρα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων και λόγω της ημέρας η κίνηση αρχίζει να αυξάνεται.

Σημειώνεται, ότι στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα βρίσκονται κι άλλο ένα μπλόκο στη Νεστάνη, το οποίο κλείνει κάποιες ώρες την ημέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αγρότες, δεν έχουν σκοπό επ’ ουδενί να ταλαιπωρήσουν τους επισκέπτες των Χριστουγέννων.