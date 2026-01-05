Ελλάδα

Μπλόκα αγροτών: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό σε Φθιώτιδα και Βοιωτία – Ποια σημεία είναι κλειστά

Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο Μαρτίνου έως τον κόμβο Ριτσώνας και στο ρεύμα προς Λαμία από τον κόμβο Ριτσώνας έως τον κόμβο Μπράλου
Αγρότες στα μπλόκα
Αγρότες στα μπλόκα / EUROKINISSI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι πάλι σε ισχύ στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες. Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο του Μαρτίνου, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία, από τον κόμβο της Ριτσώνας.

Ειδικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τα μπλόκα που όρθωσαν οι αγρότες, τόσο στο 89,835ο χλμ. (Α/Κ Θηβών), όσο και στο 114,815ο χλμ. (Α/Κ Κάστρου) του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Α.Θ.Ε.) στη Βοιωτία.

Τα οχήματα εκτρέπονται ως εξής:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Αταλάντης (145,325η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης):

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου):

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους με τα τμήματα που είναι κλειστά λόγω των μπλόκων

