Μπλόκα αγροτών: Πειθαρχικός έλεγχος για τους ένστολους που βρέθηκαν στις κινητοποιήσεις στη Νίκαια

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον στρατό, η παρουσία ένστολων στα αγροτικά μπλόκα και τις κινητοποιήσεις.

Οι ένστολοι εμφανίστηκαν στο πλευρό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας και για την παρουσία τους εκεί αλλά και για τις δηλώσεις τους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει ξεκινήσει πειθαρχικός έλεγχος από τον στρατό.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές ο πειθαρχικός έλεγχος έχει ξεκινήσει για την παρουσία ένστολων μελών των ενόπλων δυνάμεων σε αγροτικό μπλόκο και τις δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που αντίκειται στους νόμους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς.

Όπως προκύπτει και από το σχετικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον σταθμό 902.gr στο Youtube υπό τον τίτλο «Επισκέψεις από στρατευμένους και απόστρατους αστυνομικούς στο μπλόκο της Νίκαιας», οι ένστολοι – ένας δόκιμος, ορισμένοι οπλίτες και ένας ναύτης – επισκέφτηκαν το μπλόκο αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας και προχώρησαν σε δηλώσεις.

Οι δηλώσεις τους μετά το 03:49:

Κατά τις στρατιωτικές πηγές, οι ένστολοι έχουν ταυτοποιηθεί και εις βάρος τους ασκείται ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

