Μπλόκα και σαρωτικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία της Αθήνας: Έπεσαν με το «καλημέρα» πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ

Zώνες ασφαλείας, ελαστικά, ΚΤΕΟ, έγγραφα του οδηγού, ταχογράφο αλλά και αυτοκόλλητα με ειδική σήμανση, μεταξύ αυτών που ελέγχουν τα στελέχη της Τροχαίας
Σχολικό λεωφορείο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Στους δρόμους της Αττικής «χύθηκαν» στελέχη της Τροχαίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.09.2025) ώστε να γίνουν έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία που ξεκίνησαν να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία, για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Από τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν αν λειτουργούν ζώνες ασφαλείας, αν τα ελαστικά είναι σε καλή κατάσταση και αν τα οχήματα έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Μεταξύ άλλων ερευνώνται τα έγγραφα του οδηγού, τον ταχογράφο αλλά και αν τα σχολικά λεωφορεία φέρουν ειδική σήμανση.

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ.

