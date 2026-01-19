Μπλόκα: Μήνυση κατέθεσαν οι αγρότες που τους βανδάλισαν τα τρακτέρ τους στη Νίκαια

Μήνυση κατ’αγνώστων κατέθεσαν σήμερα Δευτέρα (19.1.26) οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης που είδαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα στο μπλόκο της Νίκαιας.

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ των συγκεκριμένων αγροτών στα μπλόκα της Νίκαιας βρέθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (13.1.26) προς Τετάρτη με σκασμένα λάστιχα και κάποιοι είχαν γράψει «προδότες», μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών στην οποία μετείχαν οι συγκεκριμένοι αγρότες.

Σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ερευνάται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν και μέλη του Συντονιστικού του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών.