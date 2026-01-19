Ελλάδα

Μπλόκα: Μήνυση κατέθεσαν οι αγρότες που τους βανδάλισαν τα τρακτέρ τους στη Νίκαια

Σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο
Σκασμένα λάστιχα τρακτέρ
Σκασμένα λάστιχα τρακτέρ

Μήνυση κατ’αγνώστων κατέθεσαν σήμερα Δευτέρα (19.1.26) οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης που είδαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα στο μπλόκο της Νίκαιας. 

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ των συγκεκριμένων αγροτών στα μπλόκα της Νίκαιας βρέθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (13.1.26) προς Τετάρτη με σκασμένα λάστιχα και κάποιοι είχαν γράψει «προδότες», μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών στην οποία μετείχαν οι συγκεκριμένοι αγρότες.

Σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ερευνάται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν και μέλη του Συντονιστικού του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
138
105
96
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μονοψήφιες θερμοκρασίες και θύελλες σχεδόν σε όλη τη χώρα - Βροχές και καταιγίδες φέρνει νέο βαρομετρικό χαμηλό
«Η ιδιαιτερότητα του φετινού Ιανουαρίου είναι το γεγονός ότι, παρότι υπήρξαν τρεις και μάλιστα πολύ ισχυρές ψυχρές εισβολές τα χιόνια που έδωσαν δεν ήταν πάρα πολλά»
άνθρωποι με μπουφάν
«Η πλαγιά ήταν παγωμένη και τα παιδιά γλίστρησαν και χτύπησαν» λέει ο αρχηγός της αποστολής για τους 8 ορειβάτες στον Ταΰγετο
«Τραυματίστηκαν κυρίως από τα καρφιά των παπουτσιών τους που είναι ειδικά για ορειβασία. Και γι’ αυτό έχουν όλοι προβλήματα με κακώσεις στον αστράγαλο», λέει στο newsit.gr ο Γιώργος Βουτυρόπουλος
Διάσωση ορειβατών στον Ταϋγετο
Newsit logo
Newsit logo